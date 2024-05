Die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx können sich am 28. Mai 2024 auf ein angenehmes Klima freuen. Laut der aktuellen Wetterdaten wird die minimale Temperatur voraussichtlich 19.08 Grad Celsius und die maximale Temperatur 21.57 Grad Celsius betragen.

Detaillierte Temperatur-Prognose

Beginnen wir mit dem Morgen: Es wird erwartet, dass die Temperatur bei etwa 19.08 Grad Celsius liegt, während sie gegen Nachmittag auf ungefähr 21.43 Grad Celsius ansteigt. In den Abendstunden könnte ein kleiner Temperaturanstieg auf 21.5 Grad Celsius zu verzeichnen sein, bevor die Temperatur in der Nacht auf 20.35 Grad Celsius fällt.

Gefühlte Temperaturen und weitere Wetterbedingungen

Die gefühlten Temperaturen werden wahrscheinlich in einem ähnlichen Bereich liegen, beginnend mit etwa 19.05 Grad Celsius morgens, erhöht auf 21.35 Grad Celsius tagsüber und abschließend mit 21.43 Grad Celsius am Abend und 20.37 Grad Celsius in der Nacht. Die Bewohner und Besucher können auch einen konstante atmosphärischen Druck von etwa 1020 hPa und eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von etwa 66% erwarten.

Wind- und Niederschlagsprognose

Was den Wind betrifft, so ist mit einer mäßigen Brise von etwa 4.77 m/s aus Richtung 60 Grad und möglichen Böen von etwa 4.81 m/s zu rechnen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit wird auf 0% geschätzt, während die Wolkenabdeckung voraussichtlich etwa 25% beträgt.

Zusammenfassung

Zusammengefasst ist also mit einem angenehmen Tag zu rechnen, perfekt, um die wunderschöne Aussicht in Port d'Andratx, Mallorca zu genießen. Bleiben Sie aber dennoch bei Ihren Plänen flexibel, da Wetterprognosen immer ungenau sein können und das Wetter sich kurzfristig ändern kann.