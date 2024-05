Der Wetterbericht für das schöne Santanyí auf Mallorca ist endlich da! Der 28. Mai 2024 verspricht ein angenehmes Wetter für Einheimische und Besucher.

Temperaturvorhersage für den Tag

Morgentemperatur: Mit einem erwarteten Temperaturausblick von 18.15°C kann man einen erfrischenden Start in den Tag erwarten. Die Temperatur wird im Laufe des Tages auf 22.05°C steigen, was für angenehme Spaziergänge und Ausflüge ideal ist. Die Temperatur wird auf 21.31°C durch den Nachmittag fallen und schließlich auf 18.99°C in der Nacht sinken.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck für den Tag liegt bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 55%. Diese Kombination verspricht einen angenehmen Tag ohne extreme klimatische Bedingungen.

Wind- und Niederschlagsvorhersage

Wir können mit einem frischen Wind rechnen, der mit 8.38 m/s aus einer Richtung von 41° weht, und Böen erreichen wohl bis zu 11.68 m/s. Mit 0% Regenwahrscheinlichkeit und 33% Bewölkung wird der Himmel meisten großteils klar sein.

Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und genaue Vorhersagen für Santanyí und andere Teile von Mallorca.