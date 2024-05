Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Bericht über das Wetter in Palma am 29. Mai 2024. Wir werden Ihnen alle relevanten Details, von den vorhergesagten Temperaturen bis hin zur Windgeschwindigkeit, zur Verfügung stellen.

Detaillierte Vorhersage der Temperatur und gefühlte Temperatur

Beginnen wir mit den Temperaturen für morgen. Die niedrigste Temperatur wird bei 16.89°C liegen, während die höchste bei 24.45°C liegen wird. Die morgendliche Temperatur beträgt 17.3°C, während die Temperatur am Nachmittag auf 24.27°C klettert. Am Abend können wir mit 22.7°C rechnen, während die Temperatur in der Nacht auf 18.98°C fällt.

Schauen wir uns dann die gefühlte Temperatur an, die wie folgt ist: morgens bei 17.12°C, tagsüber bei 24.11°C, am Abend bei 22.46°C und in der Nacht bei 18.81°C.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit, Wind und Niederschlagsrisiko

Der atmosphärische Druck in Palma am 29. Mai 2024 wird etwa 1018 hPa betragen, während die Luftfeuchtigkeit etwa 52% erreichen wird. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 4.67 m/s haben und wird aus Richtung 220° wehen, mit Böen von 3.74 m/s.

Trotz einer Bewölkung von 70% wird die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0% liegen, was bedeutet, dass wir morgen einen meist trockenen Tag in Palma erwarten können.