Wenn Sie planen, den 29. Mai in Cala Millor zu verbringen, haben wir alle Details zur Wettervorhersage für Sie.

Temperaturdetails

Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei angenehmen 17,18°C liegen, während die Höchsttemperatur auf 22,14°C steigt. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 17,28°C, tagsüber wird es mit 21,15°C wärmer, am Nachmittag leicht auf 21,93°C steigen und in der Nacht auf 19,62°C abkühlen.

Empfindungstemperatur und atmosphärischer Druck

Die Empfindungstemperatur wird am Morgen bei etwa 16,97°C liegen, tagsüber wird sie auf 20,94°C steigen, am Nachmittag bei etwa 21,80°C liegen und in der Nacht auf 19,41°C abfallen. Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa.

Wind, Feuchtigkeit und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,19 m/s aus 175° wehen, mit Windböen von bis zu 5,04 m/s. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 62% liegen. Die Wolkenbedeckung wird 100% betragen und die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist 0%.

In Cala Millor wird es also einen angenehmen Tag ohne Regenwahrscheinlichkeit geben, ideal für Outdoor-Aktivitäten.