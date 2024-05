Wir haben hier eine umfassende Wettervorhersage für den 29. Mai 2024 in Port d'Andratx vorbereitet. Unser Spezialteam aus Meteorologen hat alle Daten gesammelt, um Ihnen eine möglichst genaue Vorhersage zu geben.

Temperatur

Die erwarteten Temperaturen für den 29. Mai sind wie folgt: Die Mindesttemperatur wird 19,61ºC und die Maximaltemperatur 22,23ºC sein. Die Temperatur in den verschiedenen Teilen des Tages wird sein: Morgen bei 19,65ºC, Mittag bei 21,64ºC, Nachmittag bei 22,03ºC, und Nacht bei 20,58ºC.

Weitere meteorologische Details

Die Fühltemperatur wird am Morgen 19,58ºC, am Tag 21,58ºC, am Nachmittag 21,96ºC und in der Nacht 20,57ºC betragen. Die Druck wird 1018 hPa betragen und die Feuchtigkeit wird 66% sein.

Der Wind wird aus 198º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 4,08 m/s und Böen bis zu 4,4 m/s kommen. Die Bedeckung wird voraussichtlich 82% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit ist 0%.