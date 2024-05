Ein weitgehend bewölkter Tag mit null Prozent Regenwahrscheinlichkeit und milden Temperaturen erwartet die Einwohner und Besucher von Santanyí.

Die Temperatur am Morgen beginnt mit angenehmen 17,53°C, die sich gegen Mittag auf bis zu 23,36°C erhöhen. Die gefühlte Temperatur liegt bei etwa 17,27°C am Morgen und steigert sich auf bis zu 23,11°C während des Tages.

Entwicklung der Temperatur im Tagesverlauf

Am Nachmittag bleiben die Temperaturen konstant, mit Spitzen von bis zu 22,93°C, die gegen Abend auf gemütliche 19,5°C abfallen. Die gefühlte Temperatur liegt bei etwa 22,69°C am Nachmittag und sinkt auf angenehme 19,31°C in der Nacht.

Atmosphärische Zustände und Wind

Santanyí wird an diesem Tag eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 52% aufweisen, mit einer atmosphärischen Druckmessung von 1018 hPa. Der Wind bläst aus der Richtung 195° mit einer Geschwindigkeit von 4,95 m/s und Böen bis zu 3,83 m/s. Trotz der Böen zeigt die Regenwahrscheinlichkeit, dass es keinen Niederschlag geben wird.

Bewölkungszustand

Mit einer Bewölkung von 95%, erwartet Santanyí einen weitgehend bewölkten Tag ohne Regen. Trotz der hohen Bewölkung bleibt das Wetter mild und angenehm für die Einwohner und Besucher der Stadt.