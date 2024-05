Die Vorhersagen für das Wetter in Santa Ponsa deuten auf einen spektakulären Tag in diesem Teil Mallorcas hin. Das ideale Temperaturintervall zwischen 18.35ºC als Tiefsttemperatur und 23.28ºC als Höchsttemperatur wird für den Tag erwartet.

Details pro Zeitspanne

Morgens werden angenehme 18.58ºC erwartet, wenn die Tagesaktivitäten gerade erst beginnen. Mit dem Fortschreiten des Tages klettert die Temperatur auf schöne 22.87ºC. Am Nachmittag bleibt das komfortable Wetter mit einer Temperatur von 22.44ºC bestehen, während es abends auf angenehme 19.59ºC absinkt.

Was die gefühlte Temperatur betrifft, so liegt sie morgens bei 18.45ºC, steigt tagsüber leicht auf 22.73ºC und sinkt am Abend wieder auf 19.48ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luftdruckwerte für diesen Tag werden auf 1018 hPa prognostiziert, begleitet von einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 58%. Der Wind aus Richtung 204º weist eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 4.09 m/s auf, die in Böen auf bis zu 3.43 m/s ansteigen kann.

Die Wolken bedecken 79% des Himmels. Aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% für diesen Tag sehr gering.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diesen großartigen Tag in Santa Ponsa zu genießen. Egal, ob Sie vorhaben, den Strand zu genießen oder die charmanten Straßen und Plätze der Stadt zu erkunden, der 29. Mai 2024 verspricht ein idealer Tag zu werden.