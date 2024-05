Die Wettervorhersage für Sóller am 30. Mai 2024 verspricht ein idealer Tag unter der mallorquinischen Sonne zu werden.

Die Mindesttemperatur wird voraussichtlich um 18,07°C liegen, während wir am Tageshöhepunkt mit 27,12°C rechnen können. Am Morgen erwarten wir freundliche 18,62°C. Über den Tag hinweg wird das Quecksilber auf etwa 26,84°C klettern. Am späten Nachmittag leitet eine leichte Abkühlung auf 25,82°C den angenehm milden Abend mit 20,39°C ein.

Sonnenschein und frische Brisen dominieren das Wetterbild

Die gefühlte Temperatur wird morgens bei etwa 18,31°C liegen und während des Tages auf angenehme 26,7°C steigen, bevor sie am Nachmittag auf 25,61°C und in der Nacht auf 20,23°C sinkt. Der Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 39%.

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2,31 m/s aus der Richtung 276º kommen, mit Böen von bis zu 2,38 m/s. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 0% und die Bewölkung beträgt lediglich 13%, was für klare und sonnige Bedingungen sorgt.

Sie bekommen also einen perfekten Tag, um die wunderschöne Landschaft von Sóller und die umliegenden Gebiete zu genießen. Vergessen Sie also nicht, ausreichend Sonnenschutz und eine Flasche Wasser mitzunehmen, um einen wunderschönen Tag auf Mallorca zu genießen.