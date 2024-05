Der kommende 30. Mai verspricht ideal für alle, die ihren Tag in Cala Rajada, Mallorca verbringen. Mit angenehmen Temperaturen, geringer Bewölkung und praktisch keiner Regenwahrscheinlichkeit können Besucher und Einheimische einen erfüllten Tag an den wunderschönen Stränden dieser malerischen Ortschaft verbringen.

Temperatur und Feuchtigkeitsbedingungen

Wir erwarten eine Mindesttemperatur von 19.05ºC und eine Maximaltemperatur von 22.63ºC, was ziemlich komfortabel ist, wenn man die typische Hitze des Frühlings auf der Insel berücksichtigt. Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages und erreichen zum Nachmittag einen Höhepunkt von 22.39ºC, bevor sie auf 20.45ºC in der Nacht fallen.

Die gefühlten Temperaturen, die auch das Auftreten von Wind und Feuchtigkeit berücksichtigen, werden ähnlich sein - so sollten Sie sich frühmorgens auf eine gefühlte Temperatur von 18.98ºC, am Tag von 22.05ºC, am Nachmittag von 22.33ºC und in der Nacht auf 20.51ºC einstellen. Die Luftfeuchtigkeit wird rund 60% betragen.

Wind und Niederschlag

Windgeschwindigkeiten werden im Durchschnitt um die 4.6 m/s liegen, mit Böen bis zu 5.35 m/s. Der Wind weht aus Richtung 154º.

Trotz der 16% Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was bedeutet, dass Sie sich höchstwahrscheinlich keine Sorgen über Regen machen müssen!

Fassen wir zusammen: der 30. Mai wird ein idealer Tag sein, um in Cala Rajada zu sein. Nutzen Sie das sonnige Wetter und genießen Sie alles, was der Ort zu bieten hat!