Alle Details über Temperatur, Wind und Niederschlag

Der 30. Mai 2024 ist ein typischer Frühlingstag in Port d'Andratx, einem idyllischen Ort auf der Insel Mallorca. Die Temperaturen sind angenehm mild und laden zum Verweilen im Freien ein.

Temperaturen: Mildes Klima erwartet

Die minimale Temperatur des Tages beträgt 20.27ºC und erreicht ihren Höhepunkt mit 23.17ºC. Am Morgen beträgt die Temperatur 20.32ºC, tagsüber 22.46ºC, am Abend 22.99ºC und in der Nacht 21.5ºC. Die gefühlte Temperatur beträgt morgens 20.21ºC, tagsüber 22.35ºC, am Abend 22.96ºC und in der Nacht 21.59ºC.

Wetterdetails: Auf etwas Wind vorbereiten

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.87 m/s aus der Richtung von 144º und in Böen erreicht er eine Geschwindigkeit von 4.16 m/s. Der Himmel über Port d'Andratx bleibt größtenteils klar, mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Bewölkung von 13%. Zudem beträgt der Luftdruck 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit 61%.

Zusammenfassung

Der 30. Mai 2024 wird in Port d'Andratx ein Tag mit angenehm milden Temperaturen, leichtem Wind und fast keinem Niederschlag. Es ist der perfekte Tag, um alles zu genießen, was dieser herrliche Ort auf Mallorca zu bieten hat.