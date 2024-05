Die Witterungsbedingungen in Santanyí versprechen am 30.05.2024 ein idealer Tag zu werden. Mit einer minimalen Temperatur von 18.72°C und einem Maximum von 24.61°C können Einheimische und Besucher einen wunderbar gemäßigten Tag erwarten. Früh am Morgen werden die Temperaturen erwartungsgemäß auf etwa 19.09°C liegen, bevor sie gegen Mittag auf 24.38°C steigen. Die Abendstunden bringen eine leichte Brise, wenn sich die Temperatur auf etwa 23.61°C abkühlt, während die Nächte vergleichsweise mild und bei etwa 20.49°C bleiben.

Gedämpfte Gefühle: Fühlen sich die Temperaturen so an, wie sie gemeldet werden?

Während die tatsächlichen Temperaturen in Santanyí erheblich variieren, scheint die gefühlte Wärme im Großen und Ganzen im Einklang mit den erwarteten Werten zu liegen. Die morgendliche Wärme wird spürbar sein, mit einer gefühlten Temperatur von 18.78°C, eine wohlige Wärme, die tagsüber auf etwa 24.15°C ansteigt. Die Bewohner werden eine Nachmittagsbrise von 23.49°C spüren, während die Nächte mit einer gefühlten Temperatur von 20.5°C kühl bleiben werden.

Wolkendecke und Niederschlagsrisiko: Wie sehen die Chancen aus?

Ein spärlicher Wolkenbedeckungsgrad von 13% bedeutet, dass Sie größtenteils einen klaren Himmel über Santanyí erwarten können. In Kombination mit einer äußerst niedrigen Regenwahrscheinlichkeit von 0% können sich die Bewohner auf einen überwiegend sonnigen Tag freuen. Mit einer vorherrschenden Windgeschwindigkeit von 5.65 m/s aus 186° und Windböen von bis zu 4.75 m/s bietet der Tag eine perfekte Kombination aus Wärme und kühlender Brise.

Nicht zuletzt beträgt der Luftdruck für diesen Tag durchschnittlich 1013 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 49%. Also scheint es, dass es wirklich ein perfekter Tag in Santanyí sein wird.