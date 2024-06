Temperatur und Hitzegefühl

Am Morgen wird die Temperatur etwa 20.17ºC betragen, mit einer gefühlten Temperatur von 20.2ºC. Am Tag wird sie auf 22.32ºC ansteigen, das Hitzegefühl liegt bei 22.33ºC. Am Abend wird sie langsam auf 22.21ºC sinken, mit einer gefühlten Temperatur von 22.31ºC, und in der Nacht wird sie bei 21.11ºC liegen, wobei sich diese auch wie 21.23ºC anfühlen wird.