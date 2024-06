Der Wetterbericht für Sóller am 6. Juni 2024 sieht vielversprechend aus, wenn Sie ein Fan von warmem und klarem Wetter sind. Die Temperaturen schwanken zwischen 19,45ºC und 31,55ºC, mit Werten, die auf 19,94ºC am Morgen, 30,1ºC tagsüber, 28,82ºC am Nachmittag und 22,4ºC am Abend klettern. Aber der Temperaturalgorithmus betrachtet auch die Feuchtigkeit und die Hitze, daher wird die gefühlte Temperatur etwas niedriger sein, bei 19,35ºC am Morgen, 28,92ºC tagsüber, 27,84ºC am Nachmittag und 21,87ºC in der Nacht.

Zusätzliche Parameter im Überblick

Des Weiteren, der Luftdruck bleibt stabil bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird 31% erreichen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2,73 m/s aus Richtung 124º wehen, mit Böen von bis zu 3,54 m/s. Trotz einer Nubosität von 62% liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0%, also kann man trockene Bedingungen erwarten.

Mit diesen Daten ausgerüstet können Sie sicher sein, dass Sie auf alles vorbereitet sind, was das Wetter in Sóller am 6. Juni 2024 zu bieten hat.