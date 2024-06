Die Insel Mallorca breitet ihren üppigen Sonnenschein und perfekte Frühlingsbedingungen für Alcúdia aus, ein Erlebnis, das auf keinen Fall verpasst werden sollte. Insbesondere die Vorhersage für den 06. Juni 2024 verspricht eine goldene Gelegenheit, sowohl für Einheimische, ihre Heimat zu genießen, als auch für Urlauber, ihr Sehnsuchtsziel zu erleben.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die erwartete Mindesttemperatur für den Tag liegt bei angenehmen 20,33ºC, während die erwartete Höchsttemperatur einen sommerhaften Höhepunkt von 29,08ºC erreicht. Die Morgenstunden starten mit gemütlichen 20,54ºC und der Tag erreicht eine Höchsttemperatur von 28,25ºC. Für die Abendstunden wird eine Temperatur von 26,74ºC prognostiziert, und die Nacht bietet willkommene Abkühlung mit 22,25ºC. Egal, ob beim Erkunden von Alcúdias atemberaubender Landschaft oder beim Entspannen am Strand, der Tag bietet die idealen Bedingungen dazu.

Winde und atmosphärische Bedingungen

Der Tag bringt eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 7.2m/s aus einer direkten Richtung von 138º. Die Windstöße werden mit einer Geschwindigkeit von 7.03m/s erwartet und tragen zur angenehmen Abkühlung bei. Es herrscht ein atmosphärischer Druck von 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 41%, was zu einem komfortablen und angenehmen Klima beiträgt.

Wolken und Regen

Der Himmel über Alcúdia präsentiert sich am 06. Juni 2024 mit mäßiger Bewölkung, die 68% des Himmels bedeckt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist für den Tag praktisch nicht existent, so dass die Sonne die Bühne für sich hat und nichts einem perfekten Tag am Strand oder einen Ausflug in die Natur im Weg steht.