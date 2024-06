Laut Wettervorhersagen wird Santa Ponsa am 06. Juni 2024 einen prächtigen Frühlingstag erleben. Die Temperaturen werden gut ausbalanciert sein, was sowohl den Morgenmenschen als auch den Nachtschwärmern gefallen wird.

Die minimale Temperatur für den Tag wird bei 19.67°C liegen, wobei bereits am Morgen angenehme 20.13°C erwartet werden. Wie es sich für einen Frühlingstag gehört, wird die maximale Temperatur warme 25.22°C erreichen, wobei die Temperaturen tagsüber und am Nachmittag auf 24.98°C bzw. 24.7°C leicht abfallen, bevor sie in der Nacht auf 22.5°C absinken.

Gemäßigte Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitswerte versprechen einen angenehmen Tag

Die Luftdruckwerte für den Tag werden sich auf einem stabilen Niveau von 1019 hPa bewegen. Die Luftfeuchtigkeit wird moderat sein, mit einem prognostizierten Durchschnitt von 54%.

Der Wind wird mäßig wehen, mit einer Geschwindigkeit von 5.32m/s aus Richtung 111º, und gelegentlich Böen von bis zu 6.86m/s erreichen. Obwohl die Nebeldecke einen Wert von 77% erreichen wird, ist die Chance auf Regen, mit einer vorgesehenen Regenwahrscheinlichkeit von 0%, nahezu nicht existent! Es ist definitiv ein Tag, um draußen zu sein und das perfekte mallorquinische Wetter zu genießen.