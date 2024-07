Das malerische Port d’Andratx in Mallorca erwartet heute herrliches Sommerwetter. Dieses beliebte Urlaubsziel wird von strahlendem Sonnenschein und entspannt warmen Temperaturen verwöhnt, die perfekte Szenerie für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Mit absoluter Sicherheit ist kein Regen in Sicht, so dass sich alle auf einen trockenen, sonnenverwöhnten Tag freuen können.

Temperaturen im Port d'Andratx: Echte Sommerhitze Die Temperaturen in Port d'Andratx sind ideal für den perfekten Sommertag. Wir erwarten eine minimale Temperatur von kühlen 26.84ºC am frühen Morgen, die im Laufe des Tages auf angenehme 29.01ºC ansteigen wird. Selbst am Nachmittag, wenn die Sonne am Höchsten steht, werden wir eine erwärmende Hochtemperatur von 28.89ºC erleben. Sobald die Sonne untergeht und die Nacht hereinbricht, können Sie sich auf eine leichte Abkühlung auf 27.18ºC freuen. Gefühlte Temperaturen: Wie sich das Wetter anfühlt Obwohl die Temperaturen bereits sehr angenehm sind, sorgt die geringe Luftfeuchtigkeit dafür, dass sich das Wetter sogar noch etwas wärmer anfühlt. Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 27.82ºC haben. Dieser Wert wird im Laufe des Tages auf 30.6ºC ansteigen, bevor es am Nachmittag leicht auf 30.56ºC absinkt. In der Nacht dürfen wir uns auf angenehme 28.98ºC freuen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Details, die einen Unterschied machen Detailliertere Aspekte des heutigen Wetters umfassen den Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57%. Diese Kombination sorgt für ein angenehm trockenes Klima. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.29m/s aus der Richtung 126º wehen, mit Böen, die bis zu 6.47m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von 0% steht einem sonnenverwöhnten Tag nichts mehr im Weg. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag in Port d’Andratx und genießen Sie das exzellente Sommerwetter auf Mallorca!