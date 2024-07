Willkommen zu unserer neuesten Wetterprognose für Port d'Andratx auf Mallorca am 1. August 2024. Wir zeigen Ihnen genau, was Sie von der Wetterfront heute erwarten können. Mit unserer präzisen Prognose können Sie sich auf die kommenden Stunden einstellen und optimal planen, sei es ein Aufenthalt am Strand oder ein entspanntes Essen unter dem Sternenhimmel.

Zum Aufrütteln: Top-Temperaturen Steigen wir direkt ein: Es wird ein sonniger Tag in Port d'Andratx erwartet. Ab der Morgendämmerung starten wir bereits mit hübschen 26.92ºC. Das Thermometer schiebt sich im Laufe des Tages weiter nach oben und erreicht etwa 29.85ºC am Nachmittag, das ist nahezu der Höchstwert des Tages, der bei 30.01ºC liegt. Doch keine Sorge, während der Nacht kühlt es sich auf angenehme 27.85ºC ab. Gefühlte Temperaturen: Der Unterschied zwischen Fühlen und Sein Das Thermometer mag eine Sache anzeigen, aber das gefühlte Wetter kann eine ganz andere Angelegenheit sein. Gerade bei hohen Temperaturen kann die gefühlte Temperatur oft höher sein als die tatsächlichen Werte. Das wird auch der Fall sein in Port d'Andratx, wo das Thermometer am Morgen 26.92ºC anzeigt, die gefühlte Temperatur aber bei 28.41ºC liegt. Tagsüber und nachmittags wird es ähnlich sein, mit gefühlten Temperaturen von 31.6ºC und 32.94ºC, während die tatsächlichen Werte etwas tiefer liegen. Auch die Nacht bringt eine leichte Differenz, mit einer gefühlten Temperatur von 30.38ºC, obwohl das Thermometer 27.85ºC anzeigt. Details, die den Unterschied machen: Luftfeuchtigkeit, Druck und Wind Und jetzt zu den Feinheiten des heutigen Wettergeschehens. Der Atmosphärendruck wird bei 1012 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit wird in erfrischenden 66 % gemessen, nicht hoch genug, um sich schwül anzufühlen, aber ausreichend, um die Haut hydriert zu halten. Der Wind aus Richtung 346º wird mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 4.48 m/s wehen, mit Böen von bis zu 5.25 m/s. Da die Wolkendecke bei 0 % liegen wird, ist der Himmel klar und die Wahrscheinlichkeit eines Regenschauers gleich null. Es wird ein perfekter Tag sein, um das klare blaue Mittelmeer zu genießen! In Port d'Andratx auf Mallorca haben wir das perfekte Wetter für alle, die das Geschenk eines sonnigen Tages nutzen möchten. Also packen Sie Ihre Sonnencreme und Ihr Strandhandtuch ein und machen Sie das Beste aus diesem glorreichen Tag!