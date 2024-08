An mehreren Orten auf Mallorca ist es in den vergangenen Tagen zu Temperaturunterschieden von mehr als 20 Grad Celsius gekommen. Außerdem überstieg das Thermometer am Mittwoch in vier Gemeinden auf der Insel die 40 Grad-Marke. Das geht aus Daten der Staatlichen Meteorologischen Agentur (Aemet) hervor. Der Mittwoch erwies sich als bisher heißester Tag des Jahres im Zuge der zweiten Hitzewelle dieses Sommers.

In Binissalem wurde ein Maximum von 41,5 Grad gemessen. Bei einem Minimum von 19,9 Grad am gleichen Tag ergab sich ein Temperaturunterschied von 21,6 Grad. Bemerkenswert ist, dass sich dieses Phänomen innerhalb von nur sieben Stunden und 50 Minuten erzeugte. Schon im Verlauf des Montags hatte die Gemeinde einen Anstieg der Temperaturen von 21 Grad erlebt. An der Universität der Balearen in Palma wurde dieser Moment noch übertroffen: Hier kam es innerhalb von sieben Stunden und zehn Minuten zu einem Sprung von 21,7 Grad auf dem Thermometer. Schon am zurückliegenden Sonntag markierte der Campus einen Hitze-Kälte-Unterschied von 20 Grad. Am vergangenen Dienstag maßen die Geräte eine Spitzentemperatur von 41,2 Grad in Sa Pobla, einschließlich einer damit verbundenen Veränderung von 21,4 Grad im Tagesverlauf. Die bei Deutschen beliebten Dörfer Santa Maria del Camí und Llucmajor erzielten gestern Werte von 40,8 Grad beziehungsweise 40,1 Grad. Auch das balearische Meer verzeichnete jüngst erhöhte Werte: Das Küstenüberwachungssystem der Balearen (SOCIB) wies eine durchschnittliche Wassertemperatur am vergangenen Dienstag von 27,29 Grad aus. Am gleichen Datum im vergangenen Jahr und 2022 lag diese Zahl noch höher, 2021 indes niedriger.