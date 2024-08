Spannende Zeiten erwartet all jene, die sich auf der wunderschönen Insel Mallorca in Spanien befinden. Insbesondere die Wetterbedingungen in Palma, der Hauptstadt der Insel, versprechen einen strahlend sonnigen Tag. Den prognostizierten Temperaturen zufolge wird es ein Tag, der zwischen angenehm warm und angenehm heiß schwankt.

Temperaturen: Vom Morgengrauen zum Mitternacht Der Tag beginnt mit einer minimalen Temperatur von 24.91ºC, ein herrlich frischer Start in den Morgen. Der Höhepunkt wird mit der maximalen Temperatur von 35.66ºC am Tag erreicht. Im Laufe des Nachmittags erwartet uns eine Abkühlung auf 33.41ºC, und die Nacht bringt eine weitere Reduzierung auf 27.31ºC mit sich. Ein perfecter Verlauf für einen Sommertag! Gefühlte Temperaturen: Wie das Thermometer uns täuscht Die gefühlte Temperatur, die unsere Körper wahrnehmen, treibt unsere subjektive Wahrnehmung des Wetters. Der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 24.89ºC und steigt tagsüber auf 35.88ºC an. Der Nachmittag wird spürbar kühler mit 33.99ºC und in der Nacht können wir uns auf angenehme 28.08ºC freuen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Unübersehbare Bedingungen Mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 31% sind die Konditionen ideal für einen angenehmen Sommertag. Der Wind mit einer Geschwindigkeit von rund 3.67m/s und Spitzen von 3.72m/s aus 183º bietet ein sanftes Gefühl, das angenehm die Haut streichelt. Hinzu kommt die strahlende Sonne, da die Wolkendecke mit 0% verschwindend gering ist und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls auf 0% liegt.