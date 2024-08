In Alcúdia, einer reizvollen Stadt an der Nordküste Mallorcas, können wir uns auf einen sonnenverwöhnten Tag freuen. Mit am Morgen noch gemäßigten, aber sich im Tagesverlauf steigernden Temperaturen, scheint der 8. August das perfekte Wetter für Freizeitaktivitäten in der freien Natur zu bieten ohne dabei unerträglich heiß zu werden. Hinzu kommt eine schwache Wolkendecke und eine geringe Regenwahrscheinlichkeit, damit erweist sich der Himmel als klar und offen für Sonnenanbeter.

Tagesüberblick über die Temperaturen Die Temperaturen in Alcúdia sind optimal für einen sommerlichen Tag. Gestartet wird mit erfrischenden 24.86ºC am Morgen, und diese steigen auf angenehme 29,83ºC tagsüber. Der Nachmittag erreicht mit 30,61ºC seinen Höhepunkt, bevor die Temperaturen in der Nacht auf mild-warme 27,22ºC abkühlen. Perfekte Bedingungen also, um den Tag am Strand zu verbringen. Gefühlt wie Die gefühlten Temperaturen liegen durchweg über den tatsächlichen Werten, mit einem morgendlichen thermischen Gefühl von 25,39ºC, welches sich zum Nachmittag auf spitze 32,75ºC erhöht, bevor es in der Nacht auf 28,53ºC abkühlt. Die Unterschiede sind signifikant, bereiten Sie sich daher auf wärmere Bedingungen vor. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck hält sich stabil bei 1016 hPa, was auf ein ruhiges und angenehmes Wetter hindeutet. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% kann man eine dezent erfrischende Meeresbrise erwarten. Der Wind wird mit durchschnittlich 6,15 m/s aus einer Richtung von 75º wehen und Böen können Geschwindigkeiten bis zu 5,09 m/s erreichen. Somit sind die Bedingungen ideal für Wassersportaktivitäten wie Segeln und Windsurfen. Abschließend lässt sich sagen, dass der 8. August in Alcúdia uns mit perfektem Sommerwetter empfängt und keine Wünsche für Wasserratten und Sonnenanbeter offen lässt.