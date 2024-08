Ein wahrer Sommertag steht bevor in der malerischen Stadt Port d'Andratx auf Mallorca. Mit strahlendem Sonnenschein, mäßigen Temperaturen und einer leicht erfrischenden Brise ist es der perfekte Tag, um die Schönheit dieser Mittelmeerperle zu genießen. Die Wettervorhersage verspricht also einen idealen Tag für alle Sonnenanbeter und Urlauber, die die wunderschöne Natur, die atemberaubenden Strände und das charmante Stadtbild von Port d'Andratx erleben möchten.

Temperatur: Ein angenehm warmer Tag

Die Temperaturen für den heutigen Tag liegen zwischen einer minimalen Temperatur von 26.91ºC und einer maximalen Temperatur von 30.04ºC. Am Morgen werden wir angenehme 27.03ºC haben, während die Temperatur gegen Mittag auf bis zu 29.92ºC steigen wird. Am Nachmittag werden wir uns auf etwa 29.46ºC einpendeln und die Temperatur wird in der Nacht auf 28.12ºC sinken. Ganz bestimmt ein Tag, der uns an unsere vielen Annehmlichkeiten im Sommer auf Mallorca erinnert.

Gefühlte Temperaturen: Die Sonne auf der Haut

Die gefühlten Temperaturen hingegen werden etwas höher sein. Wenn wir uns am Morgen in der Stadt befinden, könnten wir uns auf angenehme 28.27ºC einstellen. Im Laufe des Tages klettert dieses Thermometer weiter hinauf und erreicht tagsüber 31.75ºC. Am Nachmittag fühlt es sich mit 32.19ºC etwas wärmer an, während die Nacht uns ein erfrischendes Gefühl von 31.04ºC bietet. Vergessen Sie also nicht ihr Sonnenschutzmittel!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein mildes Sommerbild

Das Wetterbild vervollständigen ein atmosphärischer Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 55%. Ein sanfter Wind wird mit 3.18m/s aus Richtung 85º wehen und Böen können bis zu 3.95m/s erreichen. Die Wolkendecke wird uns nicht mit ihren Schatten bedecken, denn sie beträgt 0%. Auch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, sodass wir uns auf einen trockenen, sonnigen Tag einstellen können.

Wir wünschen Ihnen in Port d'Andratx einen herrlichen Tag, genießen Sie das wunderbare Wetter und die unvergleichliche Schönheit unseres "kleinen Paradieses".