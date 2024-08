In der malerischen Küstenstadt Santanyí werden wir heute ein typisch mediterranes Sommerwetter erleben, perfekt für einen Tag am Strand oder einen erfrischenden Spaziergang durch die charakteristischen engen Gassen der Stadt. Es erwartet uns ein Tag voller strahlender Sonne, da die Wolkendecke 0% beträgt, und mit null Niederschlagsrisiko. Also, packen Sie Ihr Badetuch und Ihre Sonnencreme ein, denn es ist ein perfekter Tag, um die Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturen: Ein Tag voller Sommerwärme Die Temperaturen in Santanyí zeigen heute die Vielfalt der mediterranen Sommer: Der Morgen beginnt mit angenehmen 24,56ºC, bevor die Temperaturen bis zum Mittag auf bis zu 30,94ºC ansteigen. Am Nachmittag werden es zwar mit 28,93ºC ein bisschen kühler, doch bleibt es immer noch warm genug, um den Tag draußen zu genießen. Und wenn die Sonne untergeht, wird es mit Nachttemperaturen von 26,14ºC weiterhin angenehm bleiben. Gefühlte Temperaturen: Wärme, wie sie sein sollte Und was sagt uns das Thermometer über das thermische Gefühl? Es wird uns den Tag über ein bisschen wärmer vorkommen, als es tatsächlich ist. Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 25,24ºC haben, während es am Tag bis zu 32,52ºC erreichen kann. Am Nachmittag werden wir ein thermisches Gefühl von 30,77ºC haben und in der Nacht bleibt es bei 26,14ºC. Es sieht so aus, als würde uns die Hitze heute ein wenig überrumpeln, also tragen Sie leichte Kleidung und bleiben Sie hydratisiert. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Hauch von Frische Der atmosphärische Druck bleibt heute solide bei 1015 hPa, während die relative Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 50% liegt - die perfekte Kombination, um uns nicht zu verschwitzt zu fühlen. Und um den Tag noch angenehmer zu gestalten, erwartet uns auch eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 6,87 m/s aus Richtung 68º und Böen von bis zu 7,7 m/s, die uns einen Hauch von Frische in der sommerlichen Hitze bieten wird. Also packen Sie Ihre Sommerausrüstung und genießen Sie das wunderbare Wetter in Santanyí! Es ist ein perfekter Tag, um das Beste aus dem mediterranen Sommer zu machen. Bleiben Sie sonnensicher und genießen Sie Ihren Tag!