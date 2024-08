Eine zauberhafte Mischung aus Sonne und Sommerbrise erwartet uns heute in Mallorcas beliebtem Ferienort Santa Ponsa. Mit minimalen Temperaturen von 25,78ºC und einem Höchststand von erfrischenden 32,18ºC steht uns ein herrlich temperierter Tag bevor, an dem Sonnenanbeter und Wassersportbegeisterte voll auf ihre Kosten kommen.

Ansprechende Tages-Temperaturen

Mit einem morgendlichen Start von 25,78ºC ist der Badetag schon früh garantiert. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf bis zu 31,93ºC am Mittag und bleiben auch am Nachmittag mit angenehmen 30,21ºC auf hohem Niveau. Bei nächtlichen 27,72ºC erwartet uns ein lauer Sommerabend – perfekt für einen Spaziergang entlang der Küste oder ein entspannendes Dinner unter freiem Himmel.

Die gefühlten Temperaturen

Das thermische Empfinden mag auf den ersten Blick verwirren. Es soll unser wahrgenommenes Klima darstellen und kombiniert Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Morgen wachen wir bei gefühlten 25,88ºC auf und gehen in einen sonnigen Tag über, der uns gefühlte 33,55ºC beschert. Am Nachmittag fühlt es sich mit 32,83ºC etwas kühler an und die Nacht bringt uns schließlich angenehme 29,46ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Wetterbericht wäre natürlich nicht vollständig ohne einen Blick auf den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Mit einem Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 47% zeigt sich das Wetter von seiner ausgeglichenen Seite. Ein sanfter Wind weht von 222º mit einer Geschwindigkeit von 4,04m/s und Böen von bis zu 4,25m/s. Ein perfekter Tag für Segler und Kitesurfer. Die Wolkendecke bleibt bei 0%, was uns einen klaren Himmel verspricht. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, also lassen Sie den Regenschirm heute zuhause und genießen Sie den sonnigen Tag in vollen Zügen.

Zusammengefasst: Es wird ein perfekter Sommertag in Santa Ponsa mit hohen Temperaturen, einer sanften Brise und klarem, blauem Himmel. Möglichkeiten zum Sonnenbaden, Schwimmen und Wassersport sind ideal, also vergessen Sie nicht Ihre Sonnencreme!