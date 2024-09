Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, wir befinden uns mitten in der ersten Septemberwoche und das Wetter in unserer geliebten Inselhauptstadt Palma zeigt sich heute von seiner nassen Seite. In der Regel bringt der September auf Mallorca besonders angenehme Temperaturen, mit einem sanften Übergang vom Hochsommer zum Herbst. Heute jedoch ist der Himmel über Palma von grauen Wolken bedeckt und wir erwarten leichten Regen, eine willkommene Erfrischung nach den heißen Sommertagen.

Temperaturverlauf des Tages Die Temperaturen bleiben trotz des Regens angenehm warm. Die minimale Temperatur liegt heute bei 21.11ºC und die Höchsttemperatur steigt auf 25.27ºC. Am Morgen erwarten wir 21.22ºC, während wir am Tag auf angenehme 25.23ºC hoffen dürfen. Am Nachmittag sinkt das Thermometer auf 24.54ºC und in der Nacht kühlt es sich auf 22.73ºC ab. Das gefühlte Klima im Verlauf des Tages Wenn wir über das Thermometer hinaus auf das gefühlte Klima blicken, bleiben die Unterschiede gering. Morgens wird es sich wie 21.36ºC anfühlen, am Tag wie 25.04ºC, nachmittags 24.36ºC und nachts leicht kühlere 22.65ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit Der Luftdruck beträgt heute 1016 hPa, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.64 m/s aus Richtung 299º wehen und es werden Böen von bis zu 9.99 m/s erwartet. Trotz der 0% Wolkendecke, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei beachtlichen 98%. Damit bleibt der Regenschirm heute ein zuverlässiger Begleiter. Wir wünschen Ihnen trotz des regnerischen Wetters einen tollen Tag in Palma. Bleiben Sie trocken und genießen Sie die erfrischende Abwechslung. Morgen gibt es wieder Neues aus dem Wetterstudio. Bis dahin, Ihre Meteorologen von Mallorca.