Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, zu unserer täglichen Wetterprognose für Sóller am 9. September 2024. Ein klarer Himmel erwartet uns mit erfreulich milden Temperaturen und einem angenehmen Wind.

Die Temperaturen für den Tag

Die Temperaturen für den Tag präsentieren sich durchweg mild. Die minimale Temperatur wird bei 20.56ºC liegen und auf ein Maximum von 23.79ºC ansteigen. Der Morgen beginnt mit 20.66ºC, um zu einem angenehmen Höchstwert von 23.79ºC am Mittag anzusteigen. Für den Nachmittag ist eine leichte Abschwächung zu erwarten, mit einer Temperatur von 22.76ºC. Die Nacht bringt schließlich eine weitere Absenkung auf 21.61ºC.

Das thermische Gefühl über den Tag verteilt

Die gefühlten Temperaturen folgen dem Tagesverlauf und bleiben angenehm mild. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 20.77ºC verspüren. Dieses steigt tagsüber auf 23.58ºC und nimmt am Nachmittag leicht auf 22.63ºC ab. Für die Nacht ist eine weitere leichte Absenkung auf 21.58ºC zu erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren meteorologischen Faktoren zeigen sich für den Tag allesamt als unauffällig. Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 52%. Für die inseltypischen Windverhältnisse ist ein Wind mit 4.14m/s in Richtung 269º zu erwarten und Böen von 7.02m/s. Eine Wolkendecke ist nicht zu vermuten, da sie mit 0% angegeben ist. Eine leichte Unwägbarkeit stellt die Regenwahrscheinlichkeit dar, welche bei 78% liegt. Bereiten Sie sich auf einen schönen Tag unter klarem Himmel vor und genießen Sie die milden Temperaturen und die angenehme Brise in Sóller am 9. September 2024. Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich auf weitere Wetterprognosen aus Ihrer vertrauenswürdigen Quelle.