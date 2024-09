Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für die malerische Stadt Alcúdia auf unserer geliebten Sonneninsel Mallorca. Am 09. September 2024 können Sie hier einen Tag mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen erwarten. Die Bewölkung beläuft sich auf ein gemäßigtes Niveau von 25% und mit einer hohen Regenwahrscheinlichkeit von 97% sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen Schirm dabei haben.

Die erwarteten Temperaturen

Die Temperaturen stufen wir in den Bereich des angenehmen Mittelmeers ein, mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 21.98ºC und einer maximalen Temperatur von bis zu 26.7ºC. Der Morgen beginnt mit 21.98ºC, steigt während des Tages auf 26.28ºC an, bevor er am Nachmittag auf 24.71ºC absinkt und schließlich zur Nachtzeit auf 23.67ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Das thermische Gefühl, oder "gefühlte" Temperatur, ist an diesem Tag leicht höher als die tatsächliche Temperatur und erreicht morgens etwa 22.14ºC, tagsüber 26.28ºC, verweilt nachmittags bei 24.78ºC und sinkt nachts auf 23.58ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch im Bereich der atmosphärischen Bedingungen erwartet uns ein typischer Herbsttag auf Mallorca. Der Atmosphärendruck liegt bei 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 46% liegt. Bitte beachten Sie auch den angenehmen Wind. Dieser weht mit 6.39m/s aus Richtung 54° und wird durch Böen von bis zu 6.5m/s verstärkt.

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag in Alcúdia trotz des leichten Regens. Denken Sie daran, dass das Wetter nur eine Nebensache ist - mit der richtigen Einstellung und Vorbereitung ist jeder Tag auf Mallorca ein Sonnentag!