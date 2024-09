Sollten Sie heute einen Ausflug ins bezaubernde Port d'Andratx auf Mallorca planen, dann ist es ratsam, einen Regenschirm einzupacken. Die Wettervorhersage für den 9. September 2024 prophezeit leichten Regen, trotz angenehmen sommerlichen Temperaturen. Ohne einen klaren blauen Himmel, wird die Insel dennoch ihren Charme nicht verlieren.

Temperaturkonditionen in Port d'Andratx

Die Temperaturen in Port d'Andratx bleiben heute trotz Regen recht mild und angenehm. Mit einer minimalen Temperatur von 23.89ºC und einer maximalen von 25.75ºC, bleibt der Übergang von Morgen zum Nachmittag nahezu konstant. Dabei starten wir den Tag mit angemessenen 24.34ºC am Morgen, bevor das Thermometer auf 24.01ºC am Tag abfällt und danach einen moderaten Höhepunkt von 25.48ºC am Nachmittag erreicht. Der Abend bleibt gemütlich mit 25.11ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Interessanterweise ist das thermische Gefühl, das den Feuchtigkeitsgrad berücksichtigt, im Tagesverlauf ähnlich den tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich an wie 24.24ºC, tagsüber sinkt das Gefühl auf 23.95ºC, nachmittags steigt es leicht auf 25.49ºC und bleibt nachts konstant bei 25.11ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen enthüllen einen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9.68m/s wehen und bietet eine frische Brise aus Richtung 321º. Es sollte beachtet werden, dass auch Windböen von bis zu 10.75m/s erwartet werden. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt satte 100% und sorgt damit für die perfekte Atmosphäre, um die Insel unter einem anderen, ebenso charmanten Blickwinkel zu erleben.