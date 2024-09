Die Insel Mallorca, speziell Santa Ponsa, schenkt uns ein facettenreiches Wetter, auch noch im Herbst. Heute, am 9. September 2024, erwarten uns leichter Regen, moderate Temperaturen und angenehme Luftfeuchtigkeit. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, wir haben alle Details für Sie zusammengestellt.

Temperaturen: von mild bis angenehm

Der Tag startet mit minimalen Temperaturen von 22.53ºC und erreicht im Laufe des Tages eine Höchstmarke von 25.03ºC. Konkret rechnen wir am Morgen mit 22.86ºC, tagsüber mit 24.39ºC, am Nachmittag mit 25.03ºC und in der Nacht kühlt es sich auf 24ºC ab.

Wie fühlt es sich an? Über die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen variieren leicht von den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt es sich an wie 22.82ºC, tagsüber wie 24.27ºC, am Nachmittag wie 24.92ºC und in der Nacht wird es sich wie 23.94ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: weitere Parameter

Aber Wetter ist mehr als nur Temperatur. Der atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 53%. Hinzu kommt ein Wind mit einer Stärke von 8.94m/s in etwa nordwestlicher Richtung (319 Grad), mit Böen von 10.7m/s. Trotz der Bewölkung von 0% besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tag in Santa Ponsa eher mild bleibt, mit leichten Regenfällen und moderater Luftfeuchtigkeit. Seien Sie also auf veränderliche Bedingungen vorbereitet und planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend. Bleiben Sie mit uns für weitere Aktualisierungen am Ball.