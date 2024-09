An diesem Montag, dem 9. September 2024, wird in Cala Rajada, Mallorca, leichter Regen erwartet. Bei Temperaturen zwischen 22,29°C und 25,27°C sollten sich Einheimische und Besucher auf ein angenehm kühles Klima einstellen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Die Wolkendecke bleibt mit 19% eher dünn, bietet aber dennoch ausreichend Schutz vor der sengenden Sonne.

Einzelheiten zu den Temperaturen

Der Tag startet kühl mit einer vorausgesagten Temperatur von 22,29°C am Morgen. Während die Temperatur bis zum Mittag auf 23,7°C klettert, wird sie am Nachmittag auf 23,68°C leicht fallen. In der Nacht erwartet uns eine angenehme Temperatur von 23,83°C.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen nur wenig von den gemessenen Werten ab. So werden am Morgen 22,35°C, tagsüber 23,77°C, nachmittags 23,8°C und nachts 23,84°C erwartet. Trotz des leichten Regens bleiben die gefühlten Temperaturen damit im angenehmen Bereich.

Über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63% bietet der Tag optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Spaziergänge. Beachten Sie jedoch die möglichen Regenschauer und rüsten Sie sich entsprechend. Der Wind weht mit 7,9 m/s in Richtung 344° und kann Böen von bis zu 8,03 m/s erreichen.

Wir hoffen, dass Sie trotz des erwarteten leichten Regens einen schönen Tag in Cala Rajada verbringen werden. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und -vorhersagen.