Guten Morgen liebe Mallorca-Liebhaber! Das heutige Wetter in Palma, der pulsierenden Hauptstadt unseres geliebten Mallorca, wird überwiegend bewölkt sein. Die Prognosen deuten auf weder zu kalte noch zu heiße Temperaturen hin - perfekt für eine gemütliche Kaffeepause in den charmanten Straßencafés Palmas!

Die Temperaturen im Detail

Unser thermisches Spektrum stellt heute milde Temperaturen dar, die zwischen einer angenehmen Minimum-Temperatur von 18,36°C in der Nacht und einer maximalen Temperatur von 23,41°C am Mittag liegen. Mit 20,67°C bewegt sich der Morgen in der Mitte des Temperaturspektrums. Am Nachmittag kühlt es sich leicht ab auf 20,76°C.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der Vorhersagen für das Quecksilber in unseren Thermometern, könnte das Wetter sich ein wenig anders anfühlen aufgrund der Windverhältnisse. Morgens werden Sie eine Temperatur von 20,44°C spüren, während Sie tagsüber eine leicht geringere Temperatur von 22,72°C empfinden. Am Nachmittag sollen es gefühlte 20,17°C sein und in der kühlen Nacht wird es sich anfühlen wie 17,77°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Beginnen wir mit dem Luftdruck, dieser ist im grünen Bereich mit 1011 hPa. Viel interessanter für die Segler unter uns ist sicherlich die Stärke des Windes. Dieser wird mit Geschwindigkeiten von 12,04 m/s wehen und in Richtung 282º blasen. Halten Sie also Ihre Hüte gut fest, denn es können Böen von bis zu 16,13 m/s auftreten! Unsere Luftfeuchtigkeitsrate liegt heute bei einem angenehm milden Wert von 46%.

Die Wolkendecke wird bei 58% liegen, was den Himmel mehr oder weniger bedeckt hält. Die gute Nachricht ist, dass die Regenwahrscheinlichkeit nur bei 27% liegt, ein eher kleiner Wert, was positiv für all diejenigen ist, die ihre Zeit im Freien verbringen möchten.

Alles in allem ein schöner Herbsttag in Palma - nicht zu heiß und mit wenig Regen, ideal für Entdeckungen in dieser wundervollen Stadt und auf unserer schönen Insel Mallorca. Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Tag!