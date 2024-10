Ein gemäßigt regnerischer Tag erwartet uns in der malerischen Stadt Sóller am 10. Oktober 2024 auf uns. Sóller, gelegen im Herzen der Sierra de Tramuntana, wird an diesem Tag von einer leichten Regenfront gestreift. Die Temperaturen schwanken herbstgerecht zwischen 17,83ºC und 22,39ºC. Die Wolkendecke wird dabei bei circa 66% liegen und die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 57%.

Zoom auf die Temperaturen

Werfen wir einen genaueren Blick auf den Temperaturverlauf. Am Morgen erwachen die Bewohner von Sóller mit 19,42ºC was ideal für einen entspannten Cappuccino in einem der Cafés am Plaza Constitución ist. Mit Tagesanbruch steigt die Temperatur auf 21,63ºC an, Vitamin-D reiche Stunden sind also garantiert. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 19,55ºC ab - die perfekte Temperatur für eine Wanderung in den umliegenden Bergen! Nachts sinken die Temperaturen auf erfrischende 17,83ºC, stellen Sie also sicher, dass Sie eine leichte Jacke dabei haben, wenn Sie ein spätabendliches Eis am Paseo del Mar genießen möchten.

Gefühlte Temperaturen

Nun, es ist bekannt, dass das Thermometer manchmal trügen kann, lassen Sie uns deshalb die gefühlten Temperaturen betrachten. Morgens können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 19,22°C rechnen, während sie am Tag auf 21,15°C ansteigt. Im Laufe des Nachmittags fühlt es sich etwas kühler an mit etwa 19°C und in der Nacht wird es sich anfühlen, als ob es 17,34°C sind.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter ist mehr als nur Temperaturen und Regen. Der Atmosphärendruck beträgt an diesem Tag 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50% - ideale Bedingungen also. Der Wind weht mit 9,64 m/s aus Richtung 272º, wobei Windböen von bis zu 17,31 m/s erwartet werden. Perfekt für alle Segelbegeisterten, die in der Bucht von Sóller ihre Segel setzen möchten.

Zusammengefasst erwartet Sóller am 10. Oktober 2024 ein leicht regnerischer und windiger Tag mit angenehmen herbstlichen Temperaturen. Auch wenn der Regenschirm nicht fehlen sollte, haben wir ideale Bedingungen für alle Outdoor-Begeisterten. Also machen Sie das Beste aus diesem Tag und genießen Sie die natürliche Schönheit, die Sóller zu bieten hat!