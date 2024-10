Die Temperaturen in Cala Millor, einer der idyllischen Ortschaften auf Mallorca, sind wie gewohnt angenehm und laden zu zahlreichen Outdoor-Aktivitäten ein. Nach der Prognose erwartet uns ein Tag mit wenigen Wolken und einer nahezu null Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Das macht den 10. Oktober 2024 zu einem perfekten Tag, um die atemberaubende Schönheit dieses paradiesischen Ortes zu erkunden.

Ausführliche Untersuchung der Temperaturen

Die Temperatur in Cala Millor spielt perfekt das Spiel des Oktobers auf Mallorca. Die Mindesttemperatur liegt bei 19,52ºC, während die maximale Temperatur bis auf 22,87ºC steigt. Der Morgen wird mit einer Temperatur von 21,1ºC erwartet, während der Tag auf einen Höhepunkt von 22,64ºC ansteigt. Der Nachmittag kühlt auf 20,98ºC ab und die Nacht bringt eine kühle Brise mit einer Temperatur von 19,52ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind fast identisch mit den tatsächlichen Temperaturen, was für ein harmonisches und komfortables Klima sorgt. Am Morgen werden wir eine gefühlte Temperatur von 21,09ºC erleben, der Tag wird mit einer gefühlten Temperatur von 22,27ºC und der Nachmittag mit einer angenehmen 20,62ºC voranschreiten. Die Nacht wird uns einen kühlen Schlaf bei 19,2ºC schenken.

Der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind

Die anderen wichtigen atmosphärischen Faktoren werden auch recht mild sein. Der atmosphärische Druck wird bei 1011 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird moderat bei 50% sein. Was den Wind betrifft, können wir leichte Brisen mit einer Geschwindigkeit von 8,67 m/s aus der Richtung 227º erwarten, mit vereinzelten Böen von bis zu 14.09 m/s. Trotz des Windes bleibt die Wolkendecke minimal, mit nur 11% der Himmelsabdeckung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 10. Oktober 2024 in Cala Millor ein idealer Tag ist, um die Sandstrände zu genießen, einen Spaziergang an der Küste zu machen oder das reiche kulinarische Angebot dieser mediterranen Perle zu probieren.