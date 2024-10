In Santanyí erwartet uns am 10. Oktober ein überwiegend heiterer Tag mit nur wenigen Wolken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 19,71ºC und 24ºC, was ein perfektes Wetter für jene bietet, die den Herbst in vollen Zügen genießen möchten. Mit einer Wolkendecke von nur 18% und keinerlei Regen in Sicht könnte dieser Tag der ideale Zeitpunkt sein, um die natürliche Schönheit dieses malerischen Ortes zu erkunden.

Die Temperaturverhältnisse am 10. Oktober Die Temperaturen bleiben das ganze Tages über ziemlich gemäßigt. Die Frühaufsteher werden mit erfrischenden 21,55ºC begrüßt, während die Temperatur tagsüber auf bis zu 23,93ºC ansteigt. Am Nachmittag können wir mit einer leichten Abkühlung auf 21,73ºC rechnen und in der Nacht geht die Temperatur auf unter 20ºC, genauer gesagt auf 19,71ºC zurück. Das Gefühl der Temperatur über den Tag Trotz der objektiv gemessenen Temperaturen bezieht sich das wahrgenommene thermische Gefühl oft auf die Feuchtigkeits- und Windverhältnisse und kann leicht abweichen. Morgens können wir mit einem gefühlten Temperaturwert von 21,54ºC rechnen, während er mittags auf 23,61ºC steigt. Am Nachmittag wird es ein bisschen kühler mit einem Wert von 21,32ºC und nachts wird es dann um die 19,17ºC gefühlt kalt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Relativ stabile meteorologische Verhältnisse kennzeichnen diesen Tag. Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 47%. Die Windgeschwindigkeit reicht vom Durchschnittswert von 11,32 m/s bis hin zu Böen, die eine Geschwindigkeit von 16,31 m/s erreichen können und weht in Richtung 272º. Trotz einiger stärkerer Böen stellt der Wind keine ernstzunehmende Herausforderung dar und trägt zu den angenehmen Herbstbedingungen in Santanyí bei. Im Allgemeinen sind die meteorologischen Bedingungen in Santanyí am 10. Oktober ideal für Outdoor-Aktivitäten und bieten die perfekte Gelegenheit, die reichhaltige Schönheit der Natur in diesem Teil von Mallorca zu erleben. Ziehen Sie also Ihre Wanderschuhe an oder machen Sie einfach einen gemütlichen Spaziergang durch die Stadt und genießen Sie diesen wunderbaren Herbsttag.