Der heutige Tag in Cala Rajada ist wieder einer dieser herrlich komfortablen Tage, die das Wetter auf Mallorca so bekannt und geliebt machen. Unser Prognose zeigt für den heutigen Tag lediglich ein paar Wolken am Himmel über dem charmanten Küstenort. Lassen Sie uns nun die Details betrachten, um Ihre Tagesplanung zu unterstützen.

Temperaturen - Ein Tag in der angenehmen Zone

An diesem schönen Oktobertag dürfen wir uns auf angenehme Temperaturen freuen. So startet der Tag mit 21,73°C am Morgen. Diese sanfte Wärme legt im Laufe des Tages kaum zu und pendelt sich bei Tagestemperaturen um die 21,77°C ein. Am Nachmittag kühlt es sich nur minimal auf 21,76°C ab. Und auch die Nacht hält sich mit 20,03°C in der Komfortzone. Somit verspricht der heutige Tag optimale Bedingungen für Ausflüge oder einen entspannten Tag am Strand.

Gefühlte Temperaturen - Ein Tag der Behaglichkeit

Was uns das Thermometer auch immer sagt, entscheidend ist, wie wir die Temperaturen empfinden. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich das Wetter von seiner angenehmen Seite. Morgens dürfen wir uns auf ein thermisches Gefühl von 21,76°C gefasst machen. Im Laufe des Tages bleibt dieses Gefühl nahezu konstant mit 21,46°C zur Mittagszeit und 21,45°C am Nachmittag. Und auch die Nacht bleibt mit 19,79°C angenehm mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Leichte Brise aus Richtung Nordwest

Die weiteren Parameter für unser Wetter in Cala Rajada sind ebenfalls angenehm unaufdringlich. Mit einem atmosphärischen Druck von 1011 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 56% sind die Bedingungen geradezu ideal. Für die Windliebhaber unter uns wird es ebenfalls interessant: ein frischer Nordwestwind mit einer Geschwindigkeit von 9,79 m/s und Böen bis zu 14,88 m/s lässt Seglerherzen höherschlagen. Bei einer Wolkendecke von nur 11% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht einem sonnigen Tag in Cala Rajada nichts im Wege. Genießen Sie das herrliche Wetter!