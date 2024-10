Nach mehreren wechselhaften und nicht allzu warmen Tagen kehrt der Sommer mitten im Oktober zumindest kurzzeitig nach Mallorca zurück. Bereits am Samstag sollen die Temperaturen laut dem Wetterdienst Aemet bei viel Sonne wieder auf 27 Grad steigen. Am Sonntag sind sogar 30 Grad und am Montag 31 Grad drin, ungewöhnlich hohe Werte für die Jahreszeit.

Angesichts des Hitzeschwalls wird es problemlos möglich sein, sich wie im Sommer einige Stunden am Strand sonnen zu können. Die warme Phase soll noch bis mindestens zur Mitte der kommenden Woche anhalten.

Auch die Nachttemperaturen sind hoch, sie liegen zwischen 18 und 21 Grad. Was den Wind anbelangt, so bläst dieser eher schwach. Wann es wieder so herbstlich wie in den vergangenen Tagen wird, ist noch nicht abzusehen.

Am Mittwoch wurde es auf Mallorca bereits recht warm, allerdings nicht so sehr wie in den kommenden Tagen: Spitzenreiter war das Dorf Banyalbufar, wo das Quecksilber auf 29,4 Grad stieg. Auf Rang 2 liegt Pollença mit 27,1 Grad vor Muro mit 26,6 Grad, Colònia de Sant Pere (26,4), Son Servera (26,3) und Artà (25,9).