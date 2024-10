Das Wetter in Alcúdia zeigt uns am 16. Oktober 2024 erneut seine verträumte Seite mit einer zu 91% bedeckten Wolkendecke. Der Tag wird uns eine Palette von milden bis komfortablen Temperaturen bieten, beginnend mit einer angenehmen Morgenbrise bis hin zu den kühleren Abendtemperaturen, während uns der Himmel mit seiner atemberaubenden Bedeckung beobachtet.

Die schwingenden Temperaturen

Ziehen Sie am Morgen eine leichte Jacke an, während die Temperatur auf 20,85ºC fluktuiert. Die Sonne arbeitet hart, um die Atmosphäre aufzuheizen, und die Temperatur erreicht tagsüber einen Höhepunkt von 26,56ºC. Die Temperatur nimmt allmählich ab und erreicht am Nachmittag moderate 23,65ºC, um dann in eine kühle Nachttemperatur von 21,4ºC überzugehen. Trotz der Wolken-Bedingungen versteckt sich die Sonne nicht vollständig und bietet uns doch ihre wärmenden Strahlen.

Das vielseitige thermische Gefühl

Die tatsächlich gefühlten Temperaturen in Alcúdia zeigen eine andere Seite der Geschichte. Morgens ist es etwas kühler mit einem thermischen Gefühl von 20,98ºC. Diese Wohlfühltemperatur bleibt tagsüber konstant bei 26,56ºC und bleibt fast gleich nachmittags bei 23,66ºC. Die Nacht bringt eine kleine Erhöhung auf 21,76ºC mit sich, was unser thermisches Erlebnis für den Tag abrundet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Faktoren

Der atmosphärische Druck wird an diesem Tag moderat bei 1012 hPa bleiben. Begleitet von einer annehmbaren Luftfeuchtigkeit von 49% ergibt sich eine beruhigende Gesamtkombination. Der Wind gönnt uns keine Pause und peitscht mit einer nicht zu unterschätzenden Geschwindigkeit von 7,63m/s aus der Richtung 182º. Böen steigen rasant auf bis zu 13,24m/s. Packen Sie Ihren Regenschirm ein, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 21%. Bleiben Sie also auf der Hut vor eventuellen Schauern.

Eine Prognose, die uns hilft, unseren Tag besser zu planen. Und denken Sie daran, es macht keinen Unterschied, wie das Wetter ist, solange Sie das Beste daraus machen!