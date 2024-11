Wird es regnen, oder können wir eine friedliche, bewölkte Atmosphäre genießen? Das ist die große Frage für den heutigen Tag in Palma de Mallorca. Das Wetter heute zeigt sich überwiegend bewölkt, doch mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% bleibt die Insel glücklicherweise trocken. Die Temperaturen schwanken zwischen kühlen 14,53ºC in der Nacht und angenehmen 19,72ºC am Tag.

Temperatur: Ein sanfter, kühler Morgen wartet

Zu Tageanbruch herrschen Temperaturen von etwa 14,87ºC, welche im Laufe des Tages auf rund 19,53ºC steigen. Am Nachmittag erwartet uns ein leichter Rückgang auf 16,03ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht wieder auf 14,53ºC absinken. Ein Mantel könnte sich also als nützlich erweisen, wenn Sie planen, die Abendstunden im Freien zu verbringen.

Gefühlte Temperaturen: Leichte Kühle den ganzen Tag

Das gefühlte Wetter weicht nicht wesentlich von den gemessenen Temperaturen ab. Am Morgen fühlt es sich wie 14,45ºC an, während es tagsüber auf etwa 18,9ºC ansteigt, um am Nachmittag wieder auf gefühlte 15,57ºC zu sinken. In der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer leicht auf 14ºC.

Sonstige Wetterbedingungen: Ruhiger Wind, mittelhohe Luftfeuchtigkeit

Die anderen Merkmale dieses bewölkten Tages beinhalten einen Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 52%. Trotz der Bewölkung von 58%, dürften wir von Regen verschont bleiben. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,09m/s und Böen von bis zu 8,06m/s, weht aus Richtung 30º. Also halten Sie Ihren Hut fest!