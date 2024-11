In der malerischen Stadt Alcúdia auf Mallorca kündigt sich für den 11. November 2024 ein überwiegend bewölkter Tag an. Mit der typischen mediterranen Brise, die uns durch den Tag begleitet, erwartet uns eine subtile Verschiebung der Temperaturen, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher angemessen sein wird. Begleiten Sie uns, während wir uns tief in die Details dieser Vorhersage vertiefen.

Die Scala der Temperaturen

Der Stadt Alcúdia steht ein Tag bevor, der von einem milden Temperaturbereich unterstrichen wird, beginnend mit einer Mindesttemperatur von 17,93ºC bis hin zu einem moderaten Maximum von 18,85ºC. Der Morgen begrüßt uns mit einer erfrischenden Temperatur von 18ºC, die sich tagsüber auf angenehme 18,85ºC erwärmt. Am Nachmittag kühlt sich die Luft wieder etwas auf 18,24ºC ab und wir beenden den Tag mit einer hübschen Nachttemperatur von 18,08ºC.

Gefühlte Temperaturen

Nicht immer spiegeln die tatsächlichen Temperaturen das wider, was unser Körper tatsächlich empfindet. Das thermische Gefühl, das ein Balanceakt zwischen tatsächlicher Temperatur und Luftfeuchte ist, gibt oft das bessere Gesamtbild. Der 11. November verspricht hier morgens eine Temperatur von 17,58ºC, die sich tagsüber auf 18,41ºC erhebt - ein feiner Unterschied zur tatsächlichen Temperatur. Am Nachmittag wird das Gefühl bei 17,76ºC liegen und bei 17,54ºC in der Nacht verharren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt an diesem Tag 1023 hPa, was bedeutet, dass sich die meisten Menschen wohl fühlen werden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 62%, was zu einem insgesamt angenehmen Klima beiträgt. Der Wind zeigt sich auch von seiner gemäßigten Seite mit einer Geschwindigkeit von 13,12m/s in Richtung 22º. Es ist auch mit Böen von bis zu 16,51m/s zu rechnen, die die ansonsten ruhige Wetterstimmung auflockern. Die Wolkendecke beträgt 81%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 37%, was eine leichte Unbeständigkeit in die Atmosphäre bringt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 11. November in Alcúdia ein überwiegend bewölkter, aber gemäßigter Tag sein wird, der uns eine angenehme Atmosphäre bietet, in der wir sowohl die Schönheit von Alcúdia als auch das zauberhafte mallorquinische Klima genießen können.