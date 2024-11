Die malerische Küstenstadt Cala Millor in Mallorca erwartet am 11. November 2024 einen weitgehend bewölkten Tag mit bemerkenswert milden Temperaturen und einem frischen Wind von der See. Trotz der hohen Bewölkung, schätzt man die Regenwahrscheinlichkeit auf null Prozent, was den Tag zu einem idealen Rahmen für einen gemütlichen Strandspaziergang oder das Erkunden der lokalen Sehenswürdigkeiten macht. Lassen Sie uns in die Details eintauchen.

Die Temperaturen: Mild und Stetig Die Wetteraussichten von Cala Millor versprechen für den Morgen ein mildes Klima mit gut tragbaren 17.59ºC. Mit Fortschreiten des Tages wird die Temperatur auf das maximale Tagesniveau von 18.07ºC ansteigen. Am Nachmittag sollten Sie mit 17.03ºC rechnen, die sich bis in die Nacht mit 17.09ºC kaum ändern werden. Trotz der Durchschnittstemperaturen präsentiert sich der Tag mit einer minimalen Temperatur von 16.97ºC und einer maximalen Temperatur von 18.07ºC angenehm mild und konstant. Das Gefühlte: Fast wie die wahrgenommenen Temperaturen Das gefühlte Wetter von Cala Millor wird während des gesamten Tages ähnlich stabil wie die tatsächlichen Temperaturen sein. Bereiten Sie sich morgens auf ein Thermometergefühl von 17.1ºC vor. Während der Tagesspitze wird der gefühlte Wert bei 17.55ºC liegen. Am Nachmittag und in der Nacht können Sie mit gefühlt 16.49ºC bzw. 16.58ºC rechnen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Unbeschwert und Frisch Für diejenigen unter Ihnen, die feinfühliger auf Luftdruck und Luftfeuchtigkeit reagieren, erwartet Cala Millor einen atmosphärischen Druck von 1023 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 62%. Ein lebhafter Wind wird vom Meer her wehen, mit einer Geschwindigkeit von 12.61 m/s in Richtung 15º und Böen von bis zu 15.48 m/s. Und schließlich, obwohl sich der Himmel zu 65% mit Wolken bedeckt zeigt, ist das Risiko von Regen für diesen Tag gleich null.