Ein delikates Zusammenspiel aus Licht und Wasser erwartet uns am 11. November 2024 in Port d'Andratx. Die malerischen Böen von leichtem Regen untermalt durch die sanfte Meeresbrise, servieren ein authentisch mediterranes Wetterkapitel. Wie ein impressionistisches Gemälde wirken die Wetterbedingungen auf der idyllischen Insel Mallorca.

Spektrum der Temperaturen durch den Tag

Die Thermometer werden am Morgen gemäßigte 18.15ºC anzeigen, wobei die Temperaturen im Laufe des Tages leicht auf 19.61ºC ansteigen. Der Nachmittag kühlt sich mit 18.62ºC leicht ab und die Nacht verabschiedet sich leise mit 17.92ºC. Die minimal erwartete Temperatur liegt bei 17.91ºC und das Maximum lässt das Quecksilber auf 19.9ºC steigen.

Gefühlte Temperaturen: Ein Balsam für die Sinne

In Anbetracht der gefühlten Temperaturen erwarten wir einen Morgen mit einer erfrischenden Wahrnehmung von 17.8ºC. Tagsüber steigt das Gefühl auf 19.14ºC, bevor es am Nachmittag auf 18.29ºC abfällt. Und bei Einbruch der Dunkelheit umarmen uns kuschelweiche 17.46ºC.

Natürliche Elemente: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wie ein gut abgestimmtes Orchester arbeitet das Wetter in Harmonie. Der Atmosphärendruck beträgt stolze 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 58% in Grenzen. Langsame und stete Brisen von 5.1 m/s aus Richtung 37º ziehen über das Land und Böen erreichen bis zu 6.38m/s. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 11. November 2024 in Port d'Andratx ein Tag voller angenehmer Überraschungen verspricht. Mit nur 35% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 38% bleibt genug Raum für das Spiel der Sonne mit den Wolken und die milden Temperaturen bieten den perfekten Rahmen für jede Art von Aktivität. Also, packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie das Schauspiel des Wetters in all seiner Pracht.