Für die Bewohner und Besucher des malerischen Ortes Santa Ponsa auf unserer geliebten Insel Mallorca, liefern wir heute, am 11. November 2024, einen aktuellen Wetterbericht. Die Bedingungen sind heute unspektakulär, aber angenehm: mäßige Bewölkung und milde Temperaturen kennzeichnen den Tag. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt relativ gering – es sieht so aus, als ob uns ein überwiegend trockener Tag bevorsteht. Die Details finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Die Temperaturen des Tages Heute zeigt das Quecksilber minimale Temperaturen rund um die 16,2°C und eine maximale Temperatur von knapp unter 20°C. Der Morgen begrüßt uns mit moderaten 16,36°C, während am Tag die Temperatur auf 19,6°C steigt. Der Nachmittag kühlt sich etwas auf 17,49°C ab, und die Nacht bringt uns wieder in den Anfangsbereich von 16,2°C. Gefühlte Temperaturen Trotz der gemessenen Werte, fühlt sich das Wetter oft etwas anders an, insbesondere mit windigen Bedingungen. Das thermische Gefühl wird am Morgen bei 15,98°C liegen, im Laufe des Tages auf 19°C steigen und am Nachmittag auf 17,04°C sinken, bevor es die Nacht mit 15,68°C beendet. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei etwa 1023 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem erfreulichen 53%. Ein weiterer Faktor, der das heutige Wetterprädikat prägen wird, ist der Wind. Mit Geschwindigkeiten von 3,38 m/s in Richtung 19° und Böen von bis zu 5,47 m/s wird er sicherlich spürbar sein, die Wolkendecke bleibt jedoch trotz der Windaktivität relativ gering mit nur 40%. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt überschaubare 7%.