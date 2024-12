Werden Sie einen Tag in Port d'Andratx verbringen oder sind Sie einfach nur neugierig auf das Wetter auf Mallorca? Hier finden Sie die neuesten meteorologischen Aktualisierungen, um Ihnen bei der Planung Ihres Tages zu helfen. Mit mäßigem Regen über den ganzen Tag verteilt und Temperaturen zwischen 13,08ºC und 16,35ºC, bietet der 4. Dezember 2024 in Port d'Andratx ein recht kühles und feuchtes Wetter.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 14,13ºC. Der Tag wird mit einer Höchsttemperatur von 13,65ºC fortgesetzt, bevor es am Nachmittag auf 14,18ºC steigt. In der Nacht steigt die Temperatur dann auf 16,26ºC an.

Gefühlte Temperaturen

Auch wenn die Temperaturangaben eine Sache sind, ist das thermische Gefühl eine weitere. Abhängig von verschiedenen Faktoren kann das gefühlte Wetter manchmal von den tatsächlichen Zahlen abweichen. Unser Körper fühlt sich morgens auf 13,66ºC, am Tag auf 13,08ºC, am Nachmittag auf 13,25ºC und in der Nacht auf 15,51ºC an. Was deutlich darauf hindeutet, dass man sich besser warm anziehen sollte.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgesehen von den Temperaturen haben wir noch andere wichtige Werte. Die Vorhersage zeigt einen Atmosphärendruck von 1021 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 77. Man kann also mit einer recht feuchten Umgebung rechnen. Was den Wind betrifft, so weht er mit einer Stärke von 7,54m/s aus Richtung 322º und wird Böen von bis zu 9,15m/s erreichen. Daher ist es ratsam, einen Regenschirm dabei zu haben, der heftigen Windböen standhält.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Wolkendecke 100% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit 100. Dies legt nahe, dass wir auf einen regnerischen Tag zusteuern. Daher wäre es ratsam, sich entsprechend auf diese Bedingungen einzustellen.