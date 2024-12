Wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wetterprognose für Palma, Mallorca, für den 12. Dezember 2024. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit leichtem Regen und Temperaturen zwischen 9,76ºC und 15,17ºC vor. Mit einer 100%igen Bewölkung und einer ebenso hohen Regenwahrscheinlichkeit, ist eine wärmende Jacke und ein starker Regenschirm sicherlich kein verkehrter Begleiter für den Tag.

Genauere Einblicke in die Temperaturen

Beginnen Sie Ihren Morgen mit erwarteten 10,41ºC. Im Laufe des Tages wird das Thermometer auf bis zu 14,66ºC klettern - das ist die maximale Temperatur, die wir für den Nachmittag erwarten. Der frühe Abend und die Nacht bringen eine leichte Abkühlung auf 11er-Werte mit 11,79ºC am Abend und 11,07ºC in den späten Nachtstunden.

Die gefühlte Temperatur

Nun, das Wetter ist eine Sache, wie sie sich anfühlt ist eine andere. Das thermische Gefühl, auch "Wind Chill" genannt, wird morgens bei etwa 9,44ºC liegen, steigt tagsüber auf 13,83ºC, sinkt nachmittags auf etwa 11,14ºC ab und geht nachts auf annähernd 10,35ºC zurück. Die gefühlte Temperatur hängt stark von Wind und Luftfeuchtigkeit ab und formuliert das subjektive Empfinden, das wir effektiv als ‚Temperatur‘ wahrnehmen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bereiten Sie sich auf einen Tag mit mittleren Windgeschwindigkeiten von 4,02 m/s in Richtung 82º vor, die in Böen auf bis zu 5,64 m/s ansteigen können. Erwarten Sie einen Atmosphärendruck von 1021 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 63%. All diese Faktoren, kombiniert mit der erwarteten vollen Bewölkung, tragen zur Regenvoraussage bei.

Damit sind sie bestens auf den Tag in Palma, Mallorca am 12. Dezember 2024 vorbereitet. Bleiben sie trocken und warm, und denken Sie daran, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!