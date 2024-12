Werte Leserinnen und Leser, im heutigen Artikel sprechen wir über die Wettervorhersage in Cala Millor für den 12. Dezember 2024. Laut aktuellen Prognosen sollten Sie Ihren Schirm griffbereit haben, denn es wird mit leichtem Regen gerechnet. Trotz der winterlichen Jahreszeit können wir uns in Cala Millor auf mildes Wetter freuen, das allerdings von einer hohen Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% überschattet wird.

Die Temperaturen

Die Mindesttemperatur am 12. Dezember wird voraussichtlich 12.21ºC betragen, während sie auf maximal 14.22ºC steigen könnte. Am Morgen sollten wir mit Temperaturen von etwa 12.28ºC rechnen, während sie am Tag auf 13.81ºC ansteigen und am Nachmittag sogar auf 13.7ºC. Die Nacht bringt milde Temperaturen von etwa 12.83ºC mit sich.

Gefühlte Temperaturen

Es ist wichtig zu beachten, dass die gefühlte Temperatur von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Morgen früh werden wir eine gefühlte Temperatur von 11.39ºC verspüren. Im Laufe des Tages erwärmt sich die gefühlte Temperatur auf 13.07ºC, nachmittags auf 12.9ºC und kühlt nachts auf 12.07ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt voraussichtlich 1021 hPa, und dank der Insel-Lage von Mallorca ist die Luftfeuchtigkeit recht hoch, mit einem erwarteten Wert von 70%. Wenn Sie vorhaben, am Meer spazieren zu gehen, beachten Sie bitte den Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 3.64m/s aus der Richtung 94º wehen wird. Es könnten auch Böen von bis zu 4.44m/s entstehen.

Zum Abschluss möchten wir Ihnen den Rat mitgeben, stets auf aktuelle Wetterprognosen zu achten und entsprechend dem Wetter gekleidet zu sein. Wir hoffen, Sie sind für den 12. Dezember gut gewappnet und genießen den Tag in Cala Millor bestmöglich, unabhängig vom Wetter. Bleiben Sie sicher und gesund.