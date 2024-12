Am 12. Dezmber 2024 erwacht die malerische Gegend von Port d'Andratx, auf Mallorca, mit einem Schleier aus sanftem Regen. Mit einem leicht melancholischen Hauch legt der Winter seine nasse Decke über die üppige Landschaft des Ortes. Die Morgenfeuchtigkeit saugt in das milde, dennoch erfrischende Klima ein, das den Tag kennzeichnet.

Kühle Temperaturen dominieren den Tag

Die Temperaturen in Port d'Andratx weisen einen typischen milden Winter auf. Der Tag startet mit 13.1ºC am Morgen, wobei die Temperatur im späteren Verlauf des Tages auf bis zu 14.99ºC klettert. Der Nachmittag wird mit 14.04ºC leicht zurückgehen, während die Nacht mit 13.96ºC fast unverändert bleibt. Die minimal erwartete Temperatur liegt bei 12.78ºC und die maximal erwartete bei 15.19ºC.

Gefühlte Temperaturen bleiben angenehm

Trotz des leichten Regens bleiben die gefühlten Temperaturen konstant mild, was für die Bewohner und Besucher des Port d'Andratx eine behagliche Atmosphäre schafft. Am Morgen werden wir uns auf 12.24ºC einstellen, während tagsüber eine etwas wärmere 14.19ºC erwartet wird. Am Nachmittag simuliert der Wind weiterhin ein kühleres Gefühl von 13.41ºC, und die Nacht schließt den Tag mit einer gefühlten Temperatur von 13.29ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Spieler

Der atmosphärische Druck liegt stabil bei 1021 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 63%. Der Wind wird mit einer Mäßigkeit von 4.82m/s wehen, wobei er aus Richtung 94º bläst. Man sollte sich auf Windböen von bis zu 5.48m/s vorbereiten. Zudem bleibt die Wolkendecke großflächig bei 96%, was die Regenwahrscheinlichkeit auf 100% klettert.

So sieht also der 12. Dezember 2024 in Port d'Andratx aus, sanft vom unaufhörlichen Rhythmus des Winterregens getragen. Trotz der Nasstropfen bleibt die Schönheit des Ortes unverändert und erglänzt sogar unter dem grauen Schleier des Himmels.