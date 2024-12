Mit Blick auf die Wetterlage in Santanyí, Mallorca am 12. Dezember 2024, prognostizieren wir einen Tag mit leichtem Regen. Die Bewohner und Besucher von Santanyí können milde Temperaturen zwischen 11.65°C und 15.32°C erwarten. Der Tag beginnt mit einem nicht zu kühlen Morgen und endet mit einer gemütlichen Nacht; dabei ist der Regenschirm das unverzichtbare Accessoire des Tages.

Die genauen Temperaturen: Ein tauglicher Tag für Wasserdichtes

Die vorhergesagten Temperaturen in Santanyí sind am Morgen mit erwarteten 11.87°C frisch. Am Tag steigt das Thermometer auf 14.26°C, und am Nachmittag wird eine Höchsttemperatur von 13.39°C erreicht. In der Nacht sinkt die Temperatur leicht auf 12.71°C, was relativ mild ist trotz der winterlichen Jahreszeit.

Gefühlte Temperaturen: Wie warm fühlt sich der Tag an?

Trotz der vorhergesagten Temperaturen, berücksichtigen wir auch das thermische Gefühl, das einen Einblick gibt, wie die Bedingungen tatsächlich sind. Die gefühlten Temperaturen bewegen sich morgens um die 11.12°C, steigen tagsüber auf 13.54°C und sinken nachmittags auf 12.66°C. Um Mitternacht wird ein gefühlter Wert von 12.05°C erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Zusätzliche Wetterbedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen weisen für den Tag 1021 hPa auf - ein typisches Merkmal für ein regnerisches Wetter. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 69%, was für die Bewohner und Besucher von Santanyí hohe Luftfeuchtigkeitsbedingungen bedeutet. In Bezug auf den Wind können sie eine Windgeschwindigkeit von 3.34m/s aus einer Richtung von 73° Grad erwarten, mit Böen von 3.81m/s.

Abschließend ist zu sagen, dass trotz des leichten Regens und der vollständig bedeckten Wolkendecke, der 12. Dezember in Santanyí ein eher milder Tag wird. Denken Sie daran, Ihr Regenschirm dabei zu haben und genießen Sie den Tag.