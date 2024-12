Liebe wetterinteressierte Leser, heute präsentieren wir Ihnen die aktuelle Wettervorhersage für das bezaubernde Santa Ponsa auf Mallorca. Die lokale Klimatik erweist sich an diesem Dezembertag als regnerisch, bei durchgehend leichtem Regen. Aber dank unserer modernen meteorologischen Geräte und Prognosemodelle können Sie sich darauf verlassen, dass wir auch die kleinsten Temeraturänderungen und Wetterphänomene aufdecken.

Temperaturverhältnisse in Santa Ponsa

Die Inseltemperaturen zeichnen sich heute durch eine erstaunliche Bandbreite von knappen 3.5ºC aus, wobei wir eine minimale Temperatur von 11.41ºC und eine maximale Temperatur von 14.92ºC zu verzeichnen haben. Der Morgen verwöhnt uns mit 11.58ºC, während der Tag die Temperatur auf bis zu 14.69ºC anhebt. Der Nachmittag wartet dann mit 12.86ºC auf, bevor die Nacht uns sanft auf 12.38ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen auf Mallorca

Aber wie wir alle wissen, kann das Thermometer manchmal trügen. Unsere gefühlte Temperatur liegt morgens bei milden 10.7ºC, während sie am Tag auf erfrischende 13.91ºC ansteigt. Der Nachmittag wird dann mit 12.24ºC gefühlt etwas kühler ausfallen. Und auch in der Nacht zeigt das Thermometer uns warme 11.68ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Last but not least halten wir Sie natürlich auch über andere meteorologische Details auf dem Laufenden. Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% wird der Dezembertag in Santa Ponsa angenehm mild sein. Der Wind wird dabei ein durchschnittliches Tempo von 4.95m/s in Richtung 94º aufrechterhalten, mit gelegentlichen Windböen von bis zu 6.21m/s.

Selbst wenn der Himmel komplett wolkenverhangen ist (100% Wolkendecke), so trägt die hohe Regenwahrscheinlichkeit von 100% sicherlich zur einzigartigen und majectätischen Schönheit der Insel bei. Bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag im bezaubernden Santa Ponsa. Bis zum nächsten Wetterbericht.