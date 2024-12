Ein gemäßigter Wintertag erwartet uns am 12. Dezember in Cala Rajada, an der nordöstlichen Küste von Mallorca. Trotz der Jahreszeit schmiegen sich die Temperaturen moderat zwischen 12.99ºC und 14.56ºC. Ein leichter Regen wird den Himmel durchziehen. Hier auf der Insel Mallorca ist kein Wetter zu unterschätzen – es formt die Schönheit unserer Landschaften und beeinflusst unser Tagesgeschehen.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf Mit einem erwarteten Morgenminimum von 13.23ºC beginnen wir frisch in den Tag. Das Thermometer klettert weiter auf 14.05ºC am Mittag und erreicht seinen Höhepunkt von 14.56ºC am Nachmittag. Sobald die Sonne ihre Kraft einbüßt, sinkt die Temperatur auf ein immer noch angenehmes Nachtniveau von 13.39ºC. Gefühlte Temperaturen: Nicht zu kalt, nicht zu warm Wie wir alle wissen, kann das tatsächliche Temperaturerlebnis vom Thermometer abweichen. Die gefühlten Temperaturen - die subjektiveren, menschlichen Wahrnehmungen - werden morgens bei ca. 12.33ºC liegen. Am Tag werden wir bei rund 13.36ºC ein Gefühl von Kühle verspüren, wobei es am Nachmittag auf etwa 13.79ºC ansteigt. Die Nacht schließt den Tag mit einer gefühlten Temperatur von 12.72ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenso entscheidend. Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 71 Prozent wird die Atmosphäre den Tag duftend und erfrischend halten. Ein angenehmer Wind weht aus Richtung 99º mit einer Geschwindigkeit von 4.54m/s, Böen können sogar bis zu 5.17m/s erreichen. Trotz der leicht regnerischen Bedingungen steht uns ein komfortabler Dezembertag bevor. Es bleibt festzuhalten: Auch bei 100-prozentiger Regenwahrscheinlichkeit und einer fast vollen Wolkendecke von 98 Prozent behält Cala Rajada, unser zauberhaftes Stück Mallorca, seinen unverwechselbaren Charme. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie die Schönheit dieser besonderen Tage.