Wetterbegeisterte und Einheimische dürfen sich auf einen klaren Himmel in Cala Millor, eine der herausragendsten Perlen Mallorcas, freuen. An diesem Tag, dem 28. Dezember 2024, werden wir die Sonne von morgens bis abends genießen können. Die Prognose verspricht ein Wetter, das sich ideal für Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten eignet, unabhängig von der Jahreszeit.

Der Spielraum der Temperaturen

Die Temperaturen werden sich in einem behaglichen Rahmen bewegen. Der Tag beginnt mit milden 9.74ºC am Morgen, steigt auf 12.69ºC am Tag und kühlt auf 12.04ºC am Nachmittag ab. In der Nacht erwartet uns ein angenehmes 10.75ºC. Die Mindesttemperatur wird dabei 9.48ºC betragen, während das Thermometer maximal auf 13.99ºC ansteigen wird.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen sind für unsere Wahrnehmung des Wetters von entscheidender Bedeutung. Morgens wird es sich eher wie 8.75ºC anfühlen und 11.61ºC um die Mittagszeit. Am Nachmittag werden wir ein Gefühl von 11.05ºC haben, während die Nacht uns mit 9.81ºC begrüßt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Hinblick auf weitere meteorologische Elemente notieren wir einen stabilen Atmosphärendruck von 1030 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 61%. Der Wind wird aus der Richtung 318º mit einer Geschwindigkeit von 2.47m/s wehen und sogar in Böen auf 2.79m/s ansteigen. Es ist also ein eher ruhiger Tag, was den Wind betrifft. Mit einer Wolkendecke von nur 1% und keiner Regenwahrscheinlichkeit ist dieser Tag perfekt, um die Außenbereiche zu genießen.

Lassen Sie uns diesen klaren Tag in Cala Millor mit Freude begrüßen und die natürliche Schönheit dieser Region Mallorcas genießen!