Als meteorologischer Begleiter und Ratgeber freuen wir uns, die guten Nachrichten zu teilen: Das Wetter in Palma für den ersten Tag des Jahres 2025 zeigt sich von seiner besten Seite. Ein klarer Himmel ohne Wölkchen in Sicht eröffnet das neue Jahr und lädt zum Spazieren und Genießen der winterlichen Sonne ein. Mit milden Temperaturen und einem angenehmen thermischen Gefühl dürfen wir uns auf einen bezaubernden Start in das Jahr 2025 freuen.

Der Temperaturtanz: Milde Winterklänge Bekannt für seine ganzjährig angenehmen Wetterbedingungen, überschreitet Palma an diesem Neujahrstag die Erwartungen. Die voraussichtliche Mindesttemperatur beträgt sanfte 10,14 Grad Celsius und klettert bis auf maximal wohltuende 16.21 Grad Celsius. Teilen wir den Tag auf, eröffnet der Morgen mit erfrischenden 10,31 Grad Celsius und steigt mittags auf 15,23 Grad Celsius. Am Nachmittag tauchen wir in eine wohlige Kühle von 12,37 Grad Celsius ein und begrüßen die Nacht bei angenehmen 10,63 Grad Celsius. Gefühlte Temperaturen: Ein stilles Versprechen Nicht nur die realen Temperaturen zählen, sondern das, was wir tatsächlich fühlen: Das thermische Gefühl. Der Morgen lässt uns durchatmen und bei gefühlten 9,62 Grad Celsius wach werden. Im Tagesverlauf dürfen wir uns auf bis zu 14,51 Grad Celsius gefühlte Temperatur freuen. Nachmittags bleibt es angenehm, wir fühlen 11,65 Grad Celsius. Schließlich kuscheln wir uns nachts in ein Thermogefühl von 9,99 Grad Celsius ein. Ein einfacher, aber gelungener Start ins neue Jahr. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Tänzer Unsichtbar, aber deutlich spürbar für das menschliche Wohlbefinden, spielen auch der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit eine Rolle. An diesem Tag können wir einen Atmosphärendruck von soliden 1029 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von erfrischenden 65 Prozent erwarten. Der Wind wird mit 3.82m/s leicht bis mäßig sein und kommt aus Richtung 56 Grad. Vereinzelt können Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 5.99m/s auftreten. Alles in allem: Ein willkommenes Wetter, das uns in Palma mit offenen Armen empfängt und das neue Jahr auf wunderschöner Note einläutet. Genießt den neuen Anfang, euer lokaler Wetter-Meteorologe!